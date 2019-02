Voto triturado, quebra de sigilo e dossiês marcaram outras eleições no Senado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A confusão protagonizada pelos senadores Renan Calheiros (MDB_AL) e Davi Alcolumbre (DEM-AP) na disputa pela presidência do Senado remeteu a 1997, 2000 e 2001.

Cada um desses anos o Senado foi palco de desavenças e ações inusitadas.

Na primeira, a disputa entre Jader Barbalho e Antonio Carlos Magalhães (PFL-BA) e Iris Rezende (PMDB-GO) envolveu polêmica em relação ao voto secreto, a tal ponto que a direção do Senado triturou os votos em papel tão logo foi computado o resultado para que os eleitores dos dois candidatos não fossem identificados.

A disputa pela presidência da Casa terminou com vitória de ACM, eleito por 52 votos, contra 28 de Iris -houve um voto em branco. Todas as 81 cédulas de votação foram trituradas. À época ACM se gabou. "Não é preciso ser nenhum Oswald de Souza (matemático) para saber que tive votos no PMDB e na oposição", disse ACM. à época, o líder do PMDB, Jader Barbalho (PA), respondeu: "Com o voto secreto, fica difícil descobrir quem foi, mas seguramente houve traição no bloco PMDB com a oposição".

Os dois voltaram a rivalizar em 2000, quando o Senado, conforme relato da Folha de S.Paulo, viu "o mais violento embate" no plenário. Eles tinham começado a trocar acusações uma semana antes e transformaram o Senado em palco troca de acusações recíprocas.

Durante uma hora e 20 minutos, o Congresso parou para assistir ao duelo verbal que envolveu trocas de acusações, ofensas pessoais e divulgação de documentos autorizando a quebra de seus sigilos bancários e o exame de declarações de bens e rendimentos.

Num dos momentos mais tensos do debate, Jader, que definiu o episódio como um "striptease moral", chegou a dizer para ACM: "Ouça caladinho". "Quem tiver caráter não gosta de Vossa Excelência", rebateu ACM. A discussão desceu tanto o nível que Jader não poupou o adversário do assunto que mais o atingia: a morte do deputado Luís Eduardo, filho de ACM, em abril de 98. "Às vezes, a gente coloca coisas como objetivo de vida, marca prazo e Deus lá em cima, que assiste a todos nós e é quem tem poder, muda o curso das coisas. A vida tem ensinado e talvez Vossa Excelência possa aprender." ACM, então, retrucou e acusou Jader de desapropriar terrenos inexistentes, superfaturar desapropriações de terras e ter cometido irregularidades enquanto era ministro da Previdência e da Reforma Agrária (governo José Sarney).

A sessão foi encerrada para a análise das provas dos rivais, que, conforme informou a Folha de S.Paulo, iniciaram a rusga no Palácio da Alvorada, em 1995, quando Fernando Henrique Cardoso convidou governistas e senadores para tomar um licor à beira da piscina. Na ocasião, ACM começou a perguntar a cada um dos senadores quais eram suas divergências com a agenda do governo e que reivindicações políticas tinham.

Ao final, tendo pulado Jader, o político baiano se dirigiu a FHC e falou: "Com o Jader você não precisa se preocupar. É só chamá-lo no palácio e acertar tudo, que o PMDB não vai lhe criar problema". Jader rebateu: "Antonio Carlos, você seria a última pessoa no mundo a quem eu daria uma procuração para interpretar os desejos do PMDB". Coube, então, a FHC colocar panos quentes: "Não se chateie, Jader. O Antonio Carlos quis dizer que você é um bom político, que sabe negociar...".

As diferenças só aumentaram a partir dali. E foram além das discussões no Senado, com ACM chegando a publicar um livro "Jader Barbalho - O Brasil não merece", com 268 páginas, em janeiro de 2001, com uma coletânea de acusações recentes e antigas contra o peemedebista, que dias depois disputaria a eleição no Senado.

E Jader deu o troco. Em 2001 também, após ser eleito presidente do Senado, ele pediu investigação para apurar o caso de que ACM tinha participado de fraude no painel do Casa. Isso porque o Prodasen (Serviço de Processamento de Dados do Senado Federal) abriu o sigilo da votação secreta que resultou na cassação do senador Luiz Estevão (PMDB-DF), e um funcionário da repartição entregou a ACM, então presidente do Casa, quem votou contra e quem votou a favor da cassação de Estevão.

As investigações, pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, presidido pelo senador Ramez Tebet (PMDB-MS), levaram à renúncia de ACM e do líder do governo, José Roberto Arruda (DF), que ainda se viu obrigado a deixar o PSDB, para não ser expulso.