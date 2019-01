VW Virtus Comfortline 200 TSI tem espaço de sobra

O Volkswagen Virtus foi escolhido entre os carros avaliados pela equipe do Jornal Bem Paraná destaque em 2018 pela avaliação da versão Comfortline. Bem equipado traz de fábrica direção com assistência elétrica, ar-condicionado, travas elétricas, vidros elétricos, quatro airbags (dois frontais e dois laterais), controle de tração, Isofix, cintos de três pontos para todos os passageiros, alarme, central multimídia com conectividade via Android Auto e Apple Car Play, suporte para celular integrado ao painel com tomada USB e ajuste de altura para o banco do motorista.

Completam a lista o bloqueio eletrônico de diferencial, assistente de partida em rampa, banco traseiro com três encostos de cabeça, freio a disco nas quatro rodas, controle eletrônico de estabilidade, volante multifuncional, três entradas USB, faróis com função Cornering Light, sensor de estacionamento traseiro, ajuste elétrico dos espelhos, encosto de braço central, saída de ar-condicionado para o banco traseiro, ajuste de altura e profundidade para o volante, repetidores de seta nos retrovisores, lanternas traseiras escurecidas e rodas de liga leve de 15 polegadas.

O modelo testado também estava equipado com o kit de opcionais Tech II, que custa R$ 3.500 adicionais, e acrescenta borboletas atrás do volante para trocas de marcha em modo manual, chave presencial, piloto automático, sensor de estacionamento dianteiro, sensor de chuva, acendimento automático dos faróis, rodas de liga leve de 16 polegadas, retrovisor interno eletrocrômico, ar-condicionado automático, porta-luvas refrigerado, organizador de porta-malas, câmera de ré, indicador de pressão dos pneus, detector de fadiga e sistema acionamento automático dos freios pós-acidente.

Nas medidas, o Virtus tem 4,48 m de comprimento, 1,75 m de largura, 1,47 m de altura e 2,65 m de entre-eixos. O porta-malas tem capacidade declarada para acomodar até 521 litros de bagagem. O motor 1.0 TSI, com até 128 cv e 20,4 mkgf a 2.000 rpm, é bem adequado para o porte do carro.

Os números de pista corroboram: sempre com gasolina, o Virtus acelerou de 0 a 100 km/h em 10,1 s, mais rápido que o Polo com o mesmo conjunto mecânico (10,6 s).

As retomadas também foram levemente mais rápidas, enquanto o consumo diminuiu – o rodoviário foi de 17,6 km/l, bem melhor que os 14,3 km/l do hatch. Além do conjunto mecânico eficiente e bem acertado, o Virtus é um sedã bastante seguro e espaçoso.