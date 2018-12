Walcyr Carrasco vai transformar história de Nossa Senhora Aparecida em musical em 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Padroeira do Brasil vai ganhar um musical, que estreia em março de 2019. "Aparecida - Um Musical", escrita pelo dramaturgo Walcyr Carrasco, contará com luxo a história e os milagres da santa que ficou conhecida como Nossa Senhora Aparecida, após ser achada em um rio por três pescadores, em 1717, na região de Guaratinguetá, e que hoje leva seu nome.

"Será focada em fatos históricos. Mas não nos prenderemos apenas ao início. Vamos trazer a história dela para os dias de hoje, por meio do casal Caio (Leandro Luna) e Clara (Bruna Pazinato)", afirma o produtor, Eurico Malagodi.

Na trama musical, Caio tem câncer no cérebro, em uma área em que é inoperável. Ele é um advogado jovem, em ascensão, casado com Clara e sem religiosidade. Mas ele descobre que essa doença também lhe traz um diagnóstico terrível: corre o risco de ficar cego.

"Intercalando com a história dele, vamos voltar ao passado, lá na primeira capelinha, construída à beira do rio, após a aparição da Santa no rio, antes mesmo da Basílica Velha, que conhecemos hoje", diz Malagodi. Atualmente, a basília fica na cidade de Aparecida, no interior paulista.

"Vamos mostrar acontecimentos famosos após esse evento, como a pesca milagrosa, o milagre das velas e do cavalheiro valente. Mais recentemente, o milagre da restauração, após a imagem ter sido jogada no chão e destruída em mais de 200 pedaços. Cada milagre terá um efeito especial", diz o produtor.

A ideia da peça, segundo Malagodi, é contar "como ela, Aparecida, promove transformações humanas. Não há temas polêmicos." O espetáculo contará com cerca de 20 canções, originais, interpretadas por uma orquestra com 11 músicos.

Quando Estreia dia 22 de março de 2019. Sex., às 21h; sáb., às 16h e às 21h; e dom., às 15h e às 19h

Onde Teatro Bradesco (r. Palestra Itália, 500, 3º andar, Pompeia, na zona oeste)

Preço a partir de R$ 75 (aceita meia)

Classificação Livre

Tel. (11) 3670-4100

Capacidade 1.439