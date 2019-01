Warung Day Festival em Curitiba será em 13 de abril

Redação Bem Paraná

Perto de abril, fãs de música eletrônica de toda a América Latina aguardam a chegada do “Melhor Dia do Ano”. A 6ª edição do Warung Day Festival aporta em Curitiba no dia 13 de abril (sábado), novamente com a Pedreira Paulo Leminski como palco. O WDF tem 13 horas de música e mais de 20 artistas tocando simultaneamente em três palcos na Pedreira. Já estão confirmados Anna, DJ Koze, Gerd Janson, Joris Voorn, Lee Foss & Anabel Englund, Oliver Koletzki, Pig & Dan, Rødhåd, Albuquerque, Conti & Leozinho, Danee & Edu Schwartz, Eli Iwasa, Gabe (Live), Gui Boratto, Gui Scott & Caio T, Phil Mill & Barbara Boeing e Renato Ratier. Os ingressos já estão à venda no site do Warung Day Festival e nas ticketeiras Blueticket, Alô Ingressos e EventBrite. Os valores variam entre R$ 140 e R$ 590. Todos os ingressos estão disponíveis com meia-entrada mediante a comprovação, exceto camarotes.