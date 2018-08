Way Beer abre as portas de sua fábrica neste sábado

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Neste sábado, dia 18 de agosto, a cervejaria Way Beer, um dos grandes nomes do mercado cervejeiro nacional, abrirá as portas de sua fábrica, das 10h às 18h, para um dia repleto de atrações especiais. Durante a ação, o público poderá saborear comidinhas especiais, consumir dezenas de rótulos de cervejas artesanais e curtir música ao vivo.

Um dos grandes destaques do evento será, obviamente, a grande opção de chopes disponíveis. Serão doze torneiras com opções de linha e sazonais da cervejaria paranaense. Além disso, o público poderá encher Growlers e Crowlers para consumir no local ou levar para casa. Para quem busca itens cervejeiros exclusivos, a Way Beer disponibiliza uma loja com todas as suas garrafas da linha comercial, que podem ser adquiridas separadamente ou em kits especiais, e uma grande variedade de camisetas, chaveiro, copos e bonés.

Para completar a programação, o evento contará com uma apresentação musical ao vivo, com grandes sucessos internacionais que vão agitar o público. Os eventos na Way Beer são destinados para toda família, com atividades para crianças e adultos.

A fábrica da Way Beer fica na Rua Pérola (nº 331), na cidade de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (PR). O evento será realizado das 10h às 18h, com entrada gratuita.