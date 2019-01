Wendell Oliveira assume presidência da Copel Telecom

AEN

Desde o início da transição, o novo presidente da Telecom, Wendell Oliveira, tem se conectado ao maior número possível de empregados para traçar as novas estratégias da empresa, trazendo duas grandes frentes que devem nortear sua gestão: foco no cliente e parcerias estratégicas.

"Dentro de uma holding como a Copel com seus 64 anos de história, a Copel Telecom ocupa um lugar de grande potencial, com forte interesse para os paranaenses e para o mercado. Meu desafio é mostrar o valor, a força e as oportunidades que vão surgir no negócio telecom com as novas diretrizes que vamos traçar", diz o novo diretor sobre as estratégias. "Os novos tempos passam pela austeridade dos custos e gastos, a otimização da estrutura com a desverticalização da gestão e o corte dos desperdícios seguindo o exemplo que vem do Governo Estadual", acrescenta.

A Copel Telecom está atualmente em 85 cidades com o produto Copel Fibra, de varejo, e nos 399 municípios com os produtos corporativos para pequenas, médias e grandes empresas.

Foi eleita a empresa do ano em 2018, zerou suas emissões de carbono de 2017/2018, recebeu o prêmio Profissionais do Ano da Rede Globo e mantém iniciativas como os programas Internet Sem Bullying e reciclagem de fibras ópticas e baterias.

É neste cenário que o novo diretor convida os empregados da Copel Telecom a atuar. "Há espaço para todos aqueles que acreditam no potencial do produto, no nome e na força que a Copel tem. Sinto-me motivado e com grande responsabilidade para dar os resultados nesta nova gestão na Copel e no Governo, que estão em sintonia por um Paraná cada vez melhor", afirmou.