Whindersson Nunes se declara para sua esposa e diz que ela o salvou de depressão

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O comediante e youtuber Whindersson Nunes postou neste sábado (22) uma declaração emocionada para sua esposa, a cantora Luísa Sonza, em sua conta no Instagram.

Nela, Whindersson revela que estava se sentindo deprimido quando conheceu Luísa, e que a garota o teria ajudado a superar esse momento difícil.

"Quando eu te conheci eu estava à beira de umas [sic] depressão", escreveu na postagem. "Tudo ia bem por fora e mal por dentro, a incerteza do futuro, pessoas que se diziam ser meus amigos falavam de mim pelas costas, [...] eu vivia fazendo os outros sorrir e chorava no hotel depois do show sem saber o que Deus queria de mim, se era esse o meu chamado".

"Foi quando você apareceu dizendo o que eu precisava ouvir", continua o youtuber. "Às vezes é só isso que a gente precisa, e você me mostrou mais do que isso, me mostrou a melhor das minhas gargalhadas, as melhores histórias, me ensinou até a economizar".

Whindersson e Luísa estão juntos desde agosto de 2016 e, pelo visto, as coisas andam bem.