Will, de 'Stranger Things', manda vídeo de natal para Xuxa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Netflix surpreendeu os fãs brasileiros na última quinta-feira (20) ao divulgar um vídeo promocional da série "Stranger Things", com uma mensagem de Will, personagem de Noah Schnapp, para a apresentadora Xuxa Meneghel.

"Xuxa, eu nunca vou me esquecer de você. Olha, eu sei que você ajudou a Joyce quando ela te enviou aquela carta, então muito obrigada por isso", diz o personagem, lembrando uma ação de divulgação da série na estreia, em 2016. Na primeira temporada, ambientada na década de 1980, Will desaparece, capturado por um mostro que transita entre dimensões.

No vídeo de divulgação, Xuxa apresenta um vídeo no estilo Xou da Xuxa em que lê uma carta enviada por Joyce Byers (Winona Ryder). A apresentadora incentiva que seus espectadores enviem cartas sobre o paradeiro de Will e promete ajudar Joyce.

Na ação mais recente, Will atualiza a apresentadora de sua situação. "Eu quero te contar duas novidades: primeiro, eu estou... Quer dizer, o Will está bem. Eu acho. Esegundo, eu quero te mandar um presente muito especial, incluindo esse incrível walkie talkie, que facilitará a nossa comunicação."

A mensagem é parte da divulgação da terceira temporada da série, planejada para 2019, ainda sem data de estreia. Os atores mirins também estiveram no Brasil este mês, durante a Comic Con XP em São Paulo, para um painel.