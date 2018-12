Will Smith aparece como Gênio de 'Aladdin' e diz querer trazer 'sabor hip-hop' ao filme

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A revista americana Entertainment Weekly divulgou nesta quarta (19) a primeira imagem oficial de Will Smith, 50, caracterizado como o Gênio de "Aladdin", que deverá ser lançado pela Disney em maio do ano que vem.

O ator aparecerá na capa da publicação, que deverá chegar às bancas nesta sexta (21), ao lado de Mena Massoud, 27 e Naomi Scott, 25, que interpretarão, respectivamente, Aladdin e a princesa Jasmine.

Na versão animada original do filme, lançada em 1992, o comediante Robin Williams, morto em 2014, roubou a cena ao emprestar sua voz e comicidade ao personagem do Gênio.

Vinte e seis anos depois, Smith encontra-se na difícil posição de dar vida ao personagem que marcou época. E ele parece ciente disso.

"É sempre assustador toda vez que você faz coisas que são icônicas", disse Smith à Entertainment Weekly. "A questão sempre é: Será que sobrou alguma carne no osso? Robin não deixou muita carne no osso com esse personagem".

Ao invés de tentar recriar o Gênio original, Smith afirma que se inspirou em papéis antigos que interpretou, como em "Independence Day", "Bad Boys" e "Um Maluco no Pedaço", para encontrar sua própria versão da criatura mágica e azul presa na lâmpada.

"Eu comecei a me sentir confiante de que eu poderia entregar algo que seria uma homenagem a Robin Williams, mas que também seria musicalmente diferente", disse o ator. "O sabor do personagem deveria ser diferente e único o suficiente para estar em uma pista diferente, em vez de tentar competir [com Williams]".

"Eu acho que vai se destacar como único mesmo no mundo da Disney. Não vimos muito desse sabor hip-hop na história da Disney", afirmou.

Os fãs mais tradicionalistas, contudo, podem ficar tranquilos. Smith também confirmou que, ao contrário do que mostra a imagem revelada, o Gênio manterá a coloração azulada no longa.