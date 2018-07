Wilson fica próximo de entrar em Top 5 histórico do Coritiba

Silvio Rauth Filho

Wilson, 34 anos, está próximo de entrar no Top 5 dos goleiros que mais vezes atuaram pelo Coritiba. Na última terça-feira (dia 24), ele chegou ao 175º jogo pelo clube. Se disputar mais 11 partidas no ano, vai empatar com Fernando Prass, o quinto colocado desse ranking, com 186 jogos pelo Coxa.

Prass, 40 anos, hoje defende o Palmeiras e atuou pelo Coritiba de 2002 a 2005. O líder da lista é Jairo, hoje com 71 anos. Ele defendeu o clube alviverde de 1972 a 1976. Em seguida, aparecem Hamilton (anos 60), Vanderlei (2007 a 2014) e Edson Bastos (2007 a 2012).

Nos 175 jogos pelo Coritiba, Wilson já defendeu nove pênaltis e já marcou seis gols. É o único jogador do elenco que ficou em campo nos 90 minutos das 17 rodadas já disputadas da Série B de 2018.

Em 2017, Wilson foi o único jogador que atuou por 90 minutos em todas as partidas oficiais da temporada, considerando os 20 clubes da primeira divisão. Ele atuou nos 57 jogos do Coritiba do ano passado.

O goleiro chegou ao clube em 2015, após deixar o Vitória. Foi formado nas categorias de base do Flamengo, mas não chegou a atuar profissionalmente pelo clube carioca. Em seguida, rodou por Portuguesa-RJ, Olaria-RJ e Figueirense.

TOP 5 DOS GOLEIROS DO CORITIBA

Os cinco jogadores da camisa um que mais atuaram pelo clube