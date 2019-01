Wine bar no coração de Curitiba é o mais novo point para um happy hour

Redação Bem Paraná, com assessoria

Parece uma história ou cena de filme: um oásis no meio do centro e do caos urbano da capital paranaense onde as pessoas passam na saída do trabalho. Logo que entram nesse lugar paradisíaco, ouvem a música ao vivo tocando de fundo e quando menos esperam, elas dão de cara com nada mais nada menos que ele: Dionísio - o Deus do vinho e das festas na mitologia grega. Poderia ser ficção, mas é a mais nova realidade de Curitiba e ela fica no novo complexo gastronômico de Curitiba, o Vila Urbana. Estamos falando do Diô Wine Bar.

Inaugurado em dezembro, o Diô ganhou os corações e as taças da sociedade curitibana com seus rótulos variados e novas tecnologias trazidas à cidade, democratizando o consumo dos vinhos. Os wine lovers podem encontrar no Diô desde vinhos em lata importados da Austrália à máquina de espumante Bubbles on tap, que permite o consumo do espumante diretamente da torneira com seu aroma, sabor e frescor preservados. Diô trouxe também uma tecnologia importada: um equipamento exclusivo e único no Brasil que que comporta 12 garrafas de vinho em temperatura ideal para que os clientes possam comprar vinho em taça. Mas, quem quiser pode optar por adquirir garrafas inteiras e compartilhar com os amigos no Happy Hour.

Além de ser cenário perfeito para os amigos e aquele bate papo que todo mundo adora, o Diô Wine Bar também se transforma em local de eventos. Com capacidade para cerca de 30 pessoas, o momento promete ser abençoado e regado a muita diversão e bons vinhos. Afinal, um bom amante da bebida precisa apenas de um motivo para brindar, seja ele uma conquista, um aniversário ou um bom dia de trabalho, não é mesmo?

Opções para harmonizar não faltam: tábuas de frios, bruschettas e frutas também são abençoados pelo deus e são ótimas pedidas para deixar o happy hour perfeito. De acordo com Alessando Catenaci – um dos sócios proprietários do empreendimento, “Diô oferece tudo o que um bom happy hour precisa ter: ambiente gostoso, bons vinhos, opções de comida deliciosas e ainda a música ao vivo do Vila. É sair do trabalho e vir direto para cá relaxar e esquecer do barulho e da correria do centro da nossa cidade”, finaliza com a dica.

Em seu manifesto, Dionísio ainda complementa que o ato de tocar uma taça de vinho se trata de uma missão divina, então que ela seja bem abençoada!

SERVIÇO:

Vila Urbana – Rua Marechal Deodoro, 686 - Curitiba (PR)

Horário: 10h às 22h