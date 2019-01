Wit tem promoções para aniversariantes, com bebidas e entrada livre

Redação Bem Paraná, com assessoria

Aniversariantes tem benefícios que vão da entrada até bebidas de graça no Wit Bar. A casa disponibiliza uma série de vantagens para quem trouxer os amigos na comemoração da festa. Até 21h, nem o aniversariante nem seus convidados pagam entrada. O bar abre de terça-feira a sábado às 18h e domingo às 16h.

Com 15 ou mais amigos, a comemoração tem um sabor especial, com uma garrafa de espumante servida na hora do parabéns. Se passar dos 20 convidados, a casa dá de presente uma garrafa de vodka Smirnoff (não cumulativa com a espumante). O aniversariante pode trazer ou mandar entregar bolo. Caso não tenha um, o Wit oferece uma sobremesa com vela para cantar os "Parabéns a Você". O cliente pode também levar suas decorações de mesa, incluindo balões de gás, sendo vetados apenas bebidas, tortas salgadas, salgadinhos e velas.

Wit Bar

Funcionamento: de terça-feira a sábado, a partir das 18h até 2h. Domingos, a partir das 16h.

Endereço: Rua Itupava, 1163 - Alto da XV, Curitiba - PR

Entrada: livre até 21 horas. Das 21h às 23h, homens pagam R$ 10 e mulheres continuam com ingresso free. Das 23h em diante, mulheres pagam R$ 5 e homens R$ 20.