Witzel escala ex-deputado de família ligada ao jogo do bicho para cargo em Brasília

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), nomeou nesta sexta-feira (1º) para o cargo de representante de sua gestão em Brasília o ex-deputado Simão Sessim (PP).

Ele é primo do bicheiro Aniz Abraão David, o Anísio, cuja família domina a política de Nilópolis, cidade da Baixada Fluminense. O clã também controla a escola de samba Beija-Flor.

Anísio foi preso e condenado na Operação Hurricane. O processo aguarda recurso no TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região).

Sessim era deputado federal desde 1979, tendo passagens pela UDN e Arena. Após 40 anos de mandato, ele não conseguiu a reeleição.

Ao longo da campanha, a família do deputado se empenhou na eleição do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), que apoiou Witzel na reta final da disputa para o governo fluminense. Sessim também foi correligionário do presidente Jair Bolsonaro no PP-RJ.

Sessim também foi citado em delação premiada do ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa. O inquérito aberto sobre o caso foi arquivado a pedido da Procuradoria-Geral da República por falta de provas.

O governo do Rio de Janeiro não se pronunciou sobre a nomeação.