Workshop em Curitiba ensina técnicas e dicas para coleta de sangue infantil

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A história que a fada do Pic precisa te contar: como destraumatizar a coleta infantil irá abordar boas práticas para amenizar o problema da coleta de sangue infantil. Com suporte dos alunos de Teatro do Colégio Estadual do Paraná, o workshop cria simulações que irão ajudar a superar as barreiras da coleta infantil.

Melina Pazzim, coordenadora dos cursos de Biomedicina, Fisioterapia e Psicologia da Unisociesc unidade Palácio Avenida, vai conduzir as atividades. Além das técnicas e dicas, haverá um bate-papo para troca de experiências e serão abordadas boas práticas.

Desde o nascimento, as picadas de agulha acompanham o ser humano, com grande frequência na infância. Vacinas, exames laboratoriais e diversos procedimentos essenciais à manutenção da saúde podem causar traumas e fobias. É comum presenciar a chegada de crianças assustadas aos laboratórios e postos de saúde para coletar sangue. Pais e profissionais de saúde são responsáveis por tornar este momento mais tranqüilo. "O profissional da área da saúde que souber amenizar a tensão desse momento certamente vai se diferenciar dos demais, por garantir qualidade no atendimento” explica Melina.

Este é um dos 16 cursos que serão ministrados no I CICAP - Ciclo de Capacitação Profissional, um evento gratuito e aberto a toda comunidade, que pretende trazer conhecimento prático aos interessados. São workshops na área de gestão de negócios, tecnologia e engenharias, arquitetura e design, saúde, comunicação e educação e não há restrição quanto a escolaridade para participar.

O I CICAP acontece nas duas unidades da Unisociesc em Curitiba - Palácio Avenida (Av. Luiz Xavier, 40 - Centro) e Pinheirinho (Rod. Regis Bittencourt, 18.805 - Pinheirinho) - no mesmo dia: quinta-feira, 19 de junho, às 19h30. Os workshops acontecem paralelamente, portanto só dá para escolher um. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas online (https://www.sympla.com.br/cicap---ciclo-de-capacitacao-profisisonal__320443) ou nas Centrais de Atendimento ao Aluno - CAC de cada unidade.