Xuxa Meneghel terá novo reality musical na Record

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Record confirmou nesta quarta-feira (16) que Xuxa Meneghel, 55, comandará um novo reality show. The Four Brasil está confirmado para ir ao ar a partir do dia 6 de fevereiro.

A disputa musical será exibida nas noites de quarta-feira, às 22h30. "É diferente de todas as atrações do gênero, porque os quatro finalistas são mostrados e conhecidos logo no primeiro episódio", diz um comunicado da Record.

"O desafio deles é justamente manter seus lugares na competição e garantir um prêmio milionário". A cada semana, novos participantes tentarão desbancar os finalistas, que deverão tentar se manter de acordo com o voto unânime dos jurados. "Em cada duelo, um novo finalista poderá surgir".

O formato do programa é da israelense Armoza; a produção é da Endemol Shine Brasil e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.