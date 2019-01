Youtube bane vídeos de pegadinhas perigosas e dolorosas

Ana Ehlert - ana@bemparana.com.br

O Youtube proíbe vídeos com pegadinhas perigosas e dolorosas. A medida é resposta a série de “desafios” que viralizaram na internet e deixaram mortos e feridos; americano bateu o carro ao dirigir vendado, inspirado em vídeos propondo imitr filme “Birdbox”, do Netflix. O site de compartilhamento de vídeos, que pertence ao grupo Google, informou que este tipo de material “não tem espaço no YouTube”.

No entanto, a empresa parece não estar conseguindo aplicar com eficiência o banimento de vídeos que ferem as normas da plataforma.

Uma reportagem detalhou como imagens de sexo com animais ou que fazem alusão a essa prátiva continuam a aparecer no site, embora em abril a plataforma tivesse decidido remover este tipo de material. Alguns vídeos atraíram milhões de visualizações. O Youtube disse que ‘trabalha para reforçar fortemente as políticas de monetização para eliminar incentivos a esses abusos”.

Aplicativo para gerenciar milhas

Para evitar que as pessoas percam as milhagens adquiridas, o aplicativo Stocard promete fazer o gerenciamento de todos os cartões e programas de fidelidade. No aplicativo, são mais de 1800 programas de fidelidade registrados, podendo ser armazenados dentro do seu sistema. Assim, facilitando o controle de todos os serviços que for utilizar.

Além do controle, o Stocard possibilita que apenas o smartphone seja apresentado nos estabelecimentos, sem a necessidade de carregar os cartões. O aplicativo atualmente está disponível para IOS e Android, sendo gratuito para download.

Hotel ‘demite’ robôs por ineficiência

Em 2015 um hotel chamado Henn-na abriu as portas em Sasebo, na cidade japonesa de Nagasaki. O diferencial estava nos fucnionários: todos robôs. No entanto, o que era curioso ficou ainda mais curioso. Quase quatro anos depois, a rede de hotéis que ‘empregava’ 273 funcionários robôs anunciou que irá cortar a metade do quadro de fucionários. O motivo? Ineficiência.

Bizarrices

Da série para quem gosta de memes. Quem lembra do meme do He-Man rindo? Pois então, ele tomou forma e agora é um boneco. Ele virou meme na versão dançante de “What’s Uo”, do Four Non Blondes.