Youtuber com poliomielite vai de maca à Comic Con

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "O fã brasileiro é o melhor do mundo". A frase é repetida à exaustão a cada painel da Comic Con Experience, evento de cultura pop e geek cuja quinta edição foi realizada de quinta a domingo (9), em São Paulo.

A frase pode soar exagerada, mas alguns fãs fazem jus a ela. É o caso do youtuber Paulo Henrique Machado, que veio de maca ver de perto seus ídolos durante os quatro dias da conferência.

Machado tem poliomielite, depende de um aparelho de respiração artificial e mora há 50 dos seus 51 anos no Hospital das Clínicas. Foi lá que conheceu, por exemplo, Willian de Almeida Pedro, 23, filho de uma enfermeira, que o acompanha no evento há quatro anos.

"Tenho um canal no YouTube, no qual falo da minha vida. Muita gente, inclusive aqui [na CCXP] vem me falar que eu a ajudei a superar, por exemplo, o pensamento de se suicidar", diz Machado.

Ele, que aprendeu a ler e a escrever no hospital e tornou-se especialista em computação gráfica, diz que veio à conferência ver, principalmente, os painéis da Netflix com Sandra Bullock ("Bird Box"), Andy Serkins ("Mogli") e o elenco de "Stranger Things".

Machado afirma que suas limitações são físicas, mas não são desculpa para deixar de fazer o que tem vontade. Assim, diz esperar inspirar outras pessoas. "Faço a minha parte."