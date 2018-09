Youtuber denunciado pelo MPPR por ofender idosos é condenado

Redação Bem Paraná com assessoria MPPR

Um youtuber de 23 anos, residente em Londrina, Norte Central paranaense, foi condenado pela Justiça a um ano e nove meses de detenção e multa por injuriar, importunar e constranger idosos em vídeos que exibe em seu canal na internet. Ele foi denunciado criminalmente pelo Ministério Público do Paraná, por meio da 7ª Promotoria de Justiça da Comarca, após produzir diversos vídeos em que aparece provocando os vizinhos de cima do apartamento em que mora e usando termos depreciativos para se referir às vítimas – duas senhoras, de 67 e 90 anos, e um senhor, de 67 anos.

Nas imagens, feitas durante a madrugada, o réu aparece ofendendo as vítimas e pronunciando provocações a título de “vingança” por ser alvo de supostas reclamações por parte dos vizinhos. Para tanto, bate no teto da própria casa com vassouras, panelas e outros objetos. Também convoca seus “seguidores” a curtirem a página para mais vídeos “zuando a vizinha” (sic).

Como resume o MPPR na ação penal, os idosos “foram expostos a situações de risco e vulnerabilidade, ao sofrerem intensa violência psicológica – a qual resultou em desgastes físicos – e verbal, por meio de cartas, bem como tiveram informações depreciativas expostas por intermédio do website YouTube, contínua e indevidamente, sendo estas de caráter injurioso, sofrendo, deste modo, ofensa à sua honra, imagem e dignidade”.

Ele foi condenado nos termos do artigo 105 da Lei Federal 10.741/2003, o Estatuto do Idoso. Por se tratar de pena de prisão inferior a cinco anos, o Juízo da Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos indicou que a sanção deve ser substituída por duas penas restritivas de direito: limitação de final de semana (deve ficar recolhido em casa) e prestação de serviços comunitários (pelo período de um ano e nove meses).