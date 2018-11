Youtuber Kim RosaCuca se apresenta em Curitiba, no Teatro Regina Vogue

Da Redação Bem Paraná com assessoria

No próximo sábado (6) o Teatro EBANX Regina Vogue, localizado no Shopping Estação, recebe Kim RosaCuca, considerada a maior youtuber nas áreas da beleza, Do It Yourself (DIY) e Life Style do Brasil. A influenciadora conta hoje com mais de 9 milhões de seguidores nas redes sociais.

Na peça, "O Concurso dos sonhos", Kim traz para o palco o desejo de muitas crianças e adolescentes: o sonho de cantar. A apresentação conta a história de Valentina, uma menina alegre, sonhadora e fã da youtuber Kim RosaCuca. Com ela, Valentina aprende a fazer materiais escolares, bijuterias e enfeites, além de ser incentivada a realizar seu grande sonho de ser cantora. O espetáculo termina com uma linda apresentação na qual Valentina e Kim cantam para os seguidores do canal e para a plateia presente no teatro.

O espetáculo acontece a partir das 16h. Os ingressos custam R$ 35 (meia) e R$ 70 (inteira).

Serviço

Kim RosaCuca - O Concurso dos Sonhos

Sábado (6) 16h

R$ 35 (meia) e R$ 70 (inteira)

Teatro Regina Vogue (piso L2)

Mais informações pelo telefone (41) 2101-8292

www.teatroebanxreginavogue.com.br