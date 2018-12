Youtuber mais bem pago do mundo é um menino de oito anos

Redação Bem Paraná com informações Globo News

Um menino de sete anos que faz vídeos de críticas de brinquedos se tornou a estrela mais bem paga do YouTube neste ano. Segundo o levantamento, ele ganhou US$ 22 milhões (R$ 84 milhões) em um ano. As estimativas da revista Forbes indicam que Ryan, do canal Ryan ToysReview, desbancou o youtuber Jake Paul por US$ 500 mil, nos 12 meses anteriores a junho.

Novos vídeos são postados quase todos os dias. O sucesso do canal se deve em grande parte porque são divertidos. Além de Ryan, as irmãs e até mesmo a família toda dele participa das gravações que servem para testar os novos brinquedos, que são encaminhados pelas empresas para ele.

Desde que o canal foi criado pelos pais de Ryan em março de 2015, os vídeos tiveram quase 26 bilhões de visualizações e ganharam 17,3 milhões de seguidores. Ryan tem oito anos e, por medida de segurança, o sobrenome e a cidade natal dele são mantidos em segredo.