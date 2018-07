Youtuber Marco Túlio faz única apresentação no Teatro Positivo

Redação Bem Paraná com assessoria

Depois de se apresentar para mais de 250 mil pessoas em cerca de 55 cidades brasileiras, a sensação brasileira do universo Minecraft volta a Curitiba no mês de agosto. Com realização da Prime, o youtuber mineiro Marco Túlio, criador do canal Authentic Games, chega na cidade , no próximo dia 18 de agosto, com seu novo show “Authentic Games Aventura no Circo” para única apresentação no palco do Teatro Positivo – Grande Auditório (R: Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300), a partir das 15h15.

“Authentic Games Aventura no Circo” chega recheado de novidades e com muita música. Tudo pensado para que todos os “maninhos e maninhas” não percam um minuto dessa viagem inesquecível. Ambientado num lindo cenário de circo, o novo espetáculo apresenta uma história de aventura com o personagem do Authentic e seus amigos precisando ajudar o Mister X a salvar o Grand Circo Alegria. Novos quadros, personagens, números circenses com muita mágica e games completam esse universo de encantamento e alegria. Tudo com muita interatividade em um cenário totalmente reformulado. De acordo com Marco Túlio, “esse é um espetáculo para toda a família curtir”.

A estrutura do espetáculo inclui 70 metros de telões, apresentação de bonecos de espuma com 2,5 metros do Authentic Games e da Lídia, a namorada perfeita, o cão boneco Shake, e a novidade, a estreia do boneco Authentic Reverso. Estão também confirmadas as presenças dos amigos da família Craft.

Authentic Games

Aos 21 anos de idade, o mineiro Marco Tulio, sempre apaixonado por games, se tornou um fenômeno da internet com o Canal Authentic Games no YouTube. São mais de 13 milhões de inscritos no canal e mais de 5,4 bilhões de views.

Marco Túlio também é um sucesso fora das telas. É o maior vendedor de livros infantojuvenis do Brasil, atingindo a marca de mais de 600 mil exemplares das cinco obras lançadas. Artista da Sony Music, seu DVD em desenho animado “Authentic Games e seus amigos” foi “disco de ouro” na pré-venda e é DVD mais locado do Brasil nas plataformas streams.

A marca ainda possui linha de roupas de cama, bonecos, uma escola de programação em Belo Horizonte e, recentemente, se lançou no mercado de lincenciamentos de produtos. Já foram assinadas parcerias com Grendene (calçados), Sestini (Mochilas e bolsas), Marisa e C&A (roupas e assessórios) e com a Festcolor (artigos para festas).

Em dezembro de 2017 Marco Túlio também se tornou o primeiro youtuber da história a ser tema de uma decoração de natal de um shopping center no mundo. O canal Authentic Games foi o tema de Natal do Minas Shopping em BH com números de engajamento e visitação impressionantes.



SERVIÇO:

AUTHENTIC GAMES – Aventura no Circo"

Quando: 18 de agosto de 2018 (Sábado)

Local: Teatro Positivo - Grande Auditório (R: Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300)

Horários: Abertura do teatro: 14h/Início do espetáculo: 15h15

Duração do show: cerca de 90min

Ingressos: variam de R$65,00 (meia-entrada) a R$200,00 (inteira), de acordo com o setor.

Plateia Vermelha - R$200,00 (inteira) e R$105,00 (meia-entrada);

Plateia Azul - R$180,00 (inteira) e R$95,00 (meia-entrada);

Plateia Amarela - R$170,00 (inteira) e R$90,00 (meia-entrada);

Plateia Roxa - R$160,00 (inteira) e R$85,00 (meia-entrada);

Plateia Laranja - R$150,00 (inteira) e R$80,00 (meia-entrada);

Plateia Rosa - R$140,00 (inteira) e R$75,00 (meia-entrada);

Plateia Verde - R$120,00 (inteira) e R$75,00 (meia-entrada).

A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer.

CLUBE PRIME possui 50% de desconto na compra de até dois ingressos por titular. Portadores do cartão fidelidade Disk Ingressos possuem 20% de desconto na compra de até dois ingressos por titular.

PROMOÇÃO COMBO KIDS – Na compra de 01 ingresso kids, o cliente pode comprar até 02 ingressos para o acompanhante no valor da meia-entrada.

Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei. ****Já está incluso o valor de R$10,00 de acréscimo por bilhete referente à taxa de administração Disk Ingressos.

É obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário, na compra do ingresso e na entrada do teatro.

Forma de Pagamento: Dinheiros e cartões de crédito/débito Visa e Mastercard.

Pontos de Venda: Disk Ingressos (Loja Palladium - de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h, - e quiosques instalados nos shoppings Mueller e Estação - de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22h, e aos domingos, das 9h às 18h), na bilheteria do teatro Positivo (de segunda a sexta, das 9h às 21h, e aos sábados, das 9h às 18h), na bilheteria do teatro Guaíra (de terça a sábado, das 12h às 21h) e pelo portal www.diskingressos.com.br.

**Entrega em domicílio com taxa de entrega.

Classificação etária: Livre

Informações p/ o público: (41) 33150808 / 33173283 / www.maisumadaprime.com.br

Realização: Prime