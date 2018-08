Zapata lança ações especiais para aniversariantes

Redação Bem Paraná com assessoria

Feliz cumpleaños a ti! Se os votos de felicidades estão valendo, não esquece de comemorar ao melhor estilo mexicano mais um ano de vida. O Zapata Mexican Bar, a casa mais mexicana de Curitiba, acaba de lançar ações especiais para os aniversariantes do dia.

Isso mesmo! Quem for até o Zapata para comemorar o aniversário pode escolher entre uma sequência grátis, caso leve mais três amigos pagantes para uma experiência recheada de parabéns e desejos de felicidades, sobremesa na faixa se pedir à la carte, ou ainda um espumante para brindar com a turma – essa só vale se estiver com mais nove amigos na mesa para cantar os parabéns. A ação é válida no Zapata do Centro Cívico.

O Zapata Mexican Bar conta com mais de 50 opções de pratos tipicamente mexicanos, além de bebidas, chopes, cerveja mexicana e 14 rótulos de tequila. A casa é uma ótima opção para os mais variados compromissos do dia, que pode ser um almoço, happy hour com os amigos ou até mesmo um encontro romântico. O bar possui decoração com cores da bandeira do México, cactos, artesanato regional e pinturas que retratam cenas cotidianas do povo mexicano.

O Zapata Mexican Bar fica na Rua José Sabóia Cortês (nº 383), no bairro Centro Cívico. As reservas podem ser feitas pelo telefone (41) 3352-9097. Mais informações na página oficial do empreendimento no Facebook ou no site www.zapatamexicanbar.com.br.