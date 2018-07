Zapata Taquería inaugura sua sétima unidade no Shopping Palladium

Redação Bem Paraná, com assessoria

O Zapata La Taquería ganhou mais um endereço em Curitiba. A casa mais mexicana da cidade agora está também na praça de alimentação do Shopping Palladium. A versão La Taquería do Zapata é para os apaixonados pelo tempero caliente e que querem uma comida rápida e saudável.

Assim como nas outras lojas da rede Zapata La Taquería, o cardápio permite uma infinidade de sabores com diferentes combinações. Basta escolher o prato que pode ser burrito (a partir de R$ 21), nachos (R$ 20 - médio e R$ 30 - grande), taco (a partir de R$ 8), quesadilla (R$ 23) ou ensalada (R$ 24); e depois optar por uma das opções de proteína como barbacoa, chilli, chorizo, chilli de soja, carnitas ou frango. Para finalizar, é só escolher os complementos da sequência de recheios que podem ser quentes ou frios, como guacamole, cheddar, bacon, geleia de pimenta, sour cream, pimenta, alface, frijoles mexicanos, crips, seleta de vegetais, cebola caramelizada, entre outros que somam 21 opções.

O Zapata La Taquería tem também a promoção do dia, como o “Burrito del Dia”, por apenas R$ 14,90, além das opções de combo. De sobremesa, o clássico churros recheado em sua versão doce de leite ou nutella.

O Zapata La Taquería foi implantado na praça de alimentação do Shopping Palladium, que fica na Avenida Presidente Kennedy (nº 4121), no bairro Portão. O empreendimento funciona de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 23h, e aos domingos, das 11h às 22h. Mais informações no site www.zapatamexicanbar.com.br.