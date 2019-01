Zig Koch comanda Workshop de Fotografia de Arquitetura em Curitiba

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Nos últimos anos, o segmento da arquitetura se transformou em um espaço importante de atuação para fotógrafos. Apostando em novas técnicas e em uma visão muito bem direcionada, os profissionais passaram a ser muito disputados pelas mais variadas empresas que atuam no sempre agitado mercado da arquitetura e decoração.

Pensando em nisso, o curso de Fotografia do Centro Europeu vai promover um workshop especial de Fotografia de Arquitetura, com foco no aprendizado de técnicas práticas, a partir do dia 01 de fevereiro. Voltada para pessoas que já possuem conhecimento básico de fotografia, a atividade será comandada pelo renomado fotógrafo Zig Koch, que atua há mais de 30 anos no segmento.

A atividade vai permitir que os fotógrafos conheçam conceitos, ferramentas e técnicas importantes para apresentar materiais fotográficos em que as pessoas tenham uma melhor compreensão de lugares que não puderam visitar e até mesmo entender a essência que englobe uma construção. A ideia é que os participantes saiam do workshop preparados para retratar o ponto forte de cada projeto arquitetônico utilizando conhecimentos sobre perspectiva, lentes e correções na pós-produção, além de valorizar os espaços com a incidência correta da luz.

O Workshop de Fotografia de Arquitetura será realizado nos dias 01, 02, 08 e 09 de fevereiro, com aulas das 19h15 às 22h30 (sextas) e das 8h30 às 16h15 (sábados). As atividades acontecem na sede do Centro Europeu do bairro Batel (Rua Benjamin Lins, 999). As inscrições custam R$ 600. Mais informações no site www.centroeuropeu.com.br ou pelo telefone (41) 3233-6669.