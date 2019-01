Zombie Walk de Curitiba completa 10 anos com eventos paralelos

Redação Bem Paraná com Blog Barulho Curitiba

A tradicional Zombie Walk (Marcha dos Zumbis) não só está confirmadíssima para o domingo de carnaval, dia 3 de março, na Rua XV de Novembro, Centro de Curitiba, como será especial, porque ela completa 10 anos. Para quem quiser se preparar para a marcha deste ano, haverá oficina de maquiagem e curso de dança. A comemoração também contará com uma exposição de fotos do tradicional evento do carnaval curitibano.

