Zoo de Curitiba celebra o Dia Mundial do Chimpanzé

SMCS

O Zoológico de Curitiba vai se unir à iniciativa do Dia Mundial do Chimpanzé (World Chimpanzee Day), data comemorada pela primeira vez neste sábado (14/7), para sensibilizar as pessoas sobre a importância de garantir a conservação da espécie em vida selvagem ou em cativeiro e garantir o seu bem-estar.

A escolha da data deve-se ao início dos estudos destes animais pela cientista Jane Goodall, em 14 de julho de 1960. Ela foi pioneira nas pesquisas com a espécie no Quênia e, até hoje, seis décadas depois, trabalha pela sua conservação.

Programação

O embaixador da campanha por estas bandas não poderia ser outro. Todas as atenções do dia estarão voltadas para o chimpanzé Bob, um dos moradores mais ilustres do Zoo de Curitiba.

Além de os visitantes poderem saber mais sobre ele e os demais “primos mais próximos dos humanos”, as crianças poderão fazer pinturas de chimpanzés. As atividades próximas ao recinto do Bob acontecem durante todo o dia, das 10h às 16h. A área fica ao lado do Centro de Educação Ambiental.

“A intenção é despertar a curiosidade dos visitantes, em especial das crianças, para sensibilizar sobre a importância de se conservar os chimpanzés”, explica o diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Edson Ferraz Evaristo de Paula.

Por volta das 11h, o Bob ganha atividades de enriquecimento ambiental físico e alimentar. A Educação Ambiental do Zoo promove a instalação de um aparato (rede de mangueiras de incêndio) para estimular interação do animal com o ambiente. Além disso, ele terá uma variação na dieta de rotina, com mel e biscoitos escondidos nas estruturas do recinto.

Bob

O Bob chegou ao Zoo de Curitiba em 2008 e estima-se que tenha 56 anos de idade. Ele viveu em um circo por muito tempo, até ser resgatado e levado, inicialmente, ao Zoológico de Pomerode. Aqui vive em um recinto confortável, com alimentação balanceada, cuidados para conforto térmico e bem-estar, além das ações de enriquecimento.

Os chimpanzés

Animais nativos da África, eles são bastante semelhantes aos seres humanos e têm habilidades para desenvolver ferramentas com gravetos e pedras para quebrarem sementes e frutos para alimentação e defesa.

Eles estão altamente ameaçados. Há 100 anos, havia cerca de um a dois milhões de chimpanzés em 25 países da África. Hoje, há apenas 350.000 em vida livre em todo o continente.

Objetivos do Dia Mundial

- Celebrar o primo mais próximo dos humanos no reino animal;

- Aumentar a conscientização sobre ameaças que enfrentam na natureza, incluindo perda de habitat, doenças e tráfico de vida selvagem;

- Promover seus cuidados adequados em situações cativas.

Como participar?

Além de ir ao Zoo neste sábado (14/7) para conhecer mais sobre a espécie e visitar o Bob, a campanha mundial estimula o uso da hashtag em inglês #WorldChimpanzeeDay em postagens nas mídias sociais para mostrar o apoio à causa.

Serviço

Dia Mundial do Chimpanzé no Zoo de Curitiba

Data: 14/7 (sábado)

Horário:

10h às 16h – informações e pintura de chimpanzé para a crianças

11h – enriquecimento ambiental e alimentar para o Bob

Local: Zoo de Curitiba (Rua João Miqueletto, s/n - Alto Boqueirão).