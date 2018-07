'Zumbilândia' deve ganhar sequência em 2019 com retorno dos quatro protagonistas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O clássico de terror "Zumbilândia" deverá finalmente ganhar uma sequência no próximo ano, com o retorno dos quatro protagonistas, vividos por Emma Stone, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg e Abigail Breslin.

Segundo a revista Hollywood Reporter, a produção do novo longa deve começar em janeiro de 2019, para que o lançamento possa ocorrer em outubro, a tempo do décimo aniversário do filme original.

Além dos quatro atores principais, o direito Ruben Fleischer também retorna para a sequência, assim como os roteiristas Paul Wernick e Rhett Reese, que recentemente ficaram responsáveis pela série do anti-herói "Deadpool".

"Zumbilândia" conta a história de quatro sobreviventes de uma epidemia que assola os Estados Unidos, transformando pessoas saudáveis em mortos-vivos. Ele faturou US$ 75 milhões (R$ 288 mi) nos cinemas americanos e US$ 102,3 milhões (R$ 394 mi) no mundo todo.

Depois dele, zumbis se tornaram cada vez mais populares: o filme "Guerra Mundial Z", de 2013, arrecadou mais de US$ 540 milhões (cerca de R$ 2 bi) no mundo todo e na série "The Walking Dead" se tornou a mais vista da TV a cabo americana.