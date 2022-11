Apesar do título brasileiro conquistado, o técnico Abel Ferreira segue engasgado com críticas que o Palmeiras sofre desde sua chegada ao comando da equipe há dois anos. O português voltou a defender o estilo de jogo do time alviverde após o empate por 1 a 1 com o Cuiabá pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Se perguntam se nossa equipe joga bonito? Não. Nossa equipe joga muito bem. É uma equipe que consegue interpretar todos os momentos do jogo. O futebol não é só quando nós temos a bola. Foi a mesma atitude que mostraram o ano todo, por isso gosto tanto de estar aqui e com esta equipe. Eles jogam bem. Eu não quero jogar bonito. Quero jogar bem: saber defender, atacar, transitar e perceber os objetivos do jogo”, valorizou Abel Ferreira.

O técnico do Palmeiras se disse orgulhoso por ouvir do ídolo alviverde Ademir da Guia que o atual momento do clube pode ser considerado uma Terceira Academia. “É para os torcedores que trabalhamos diariamente. Ouvir do Ademir que somos a Terceira Academia é um grande orgulho. O tempo coloca tudo em seu lugar. Confio em tudo o que fazemos. Acredito que daqui a 10 ou 15 anos vai se valorizar mais tudo o que fizemos”, aponta Abel Ferreira.

ABEL FERREIRA NA SELEÇÃO?

Com a proximidade da Copa do Mundo, os olhares estão atentos aos movimentos da seleção brasileira. De antemão se sabe que Tite não prosseguirá no comando técnico após o Mundial do Catar. Um dos nomes citados para assumir o cargo é o de Abel Ferreira. O português já respondeu inúmeras vezes sobre o tema. Antes, era mais incisivo, dizia que sua juventude o impedia de ficar com a vaga. Mais recentemente, tem preferido se esquivar do tema.

“A única possibilidade é a de ser técnico do Palmeiras, com muito orgulho. Sobre esse assunto já falei. Nosso português é igual. Umas vezes não respondi, outras respondi. Estou muito feliz onde estou. Sou muito de coração e emoção. Estou muito bem onde estou. O futuro é no tempo de Deus. Tenho de viver o aqui e o agora. Não gosto de andar a pensar o que vai acontecer no futuro, isso causa muita ansiedade”, avisou Abel Ferreira.