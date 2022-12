Divulgação / Polícia Civil

A Polícia Civil do Paraná apreendeu um adolescente, de 17 anos, suspeito de um latrocínio ocorrido em março deste ano em Bocaiuva do Sul, Região Metropolitana de Curitiba. A apreensão foi realizada na manhã de segunda-feira (19), no mesmo município.

Veja mais AQUI, no blog Plantão de Polícia.