O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin anunciou nesta quarta, 16, os nomes de mais 16 grupos temáticos do governo de transição. No GT de Justiça e Segurança Pública, participam o senador Omar Aziz (PSD-AM), o senador eleito e ex-governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB), e o deputado Federal Paulo Teixeira (PT-SP). O advogado do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Cristiano Zanin, também integrará o grupo.

Participam ainda do grupo de Justiça e Segurança Pública Andrei Passos Rodrigues, delegado da Polícia Federal; Camila Nunes, pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência (NEV) da USP; Carol Proner, professora de Direito Internacional da UFRJ; Gabriel Sampaio, ex-secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça; Jaqueline Sinhoretto, líder do grupo de Estudos sobre Violência e Administração de Conflitos da UFSCar; Márcio Elias Rosa, ex-secretário de Estado da Justiça de São Paulo e ex-presidente da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Casa); Marco Aurélio Carvalho, advogado especializado em Direito Público; Marivaldo Pereira, ex-secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública; Marta Machado, professora da Fundação Getúlio Vargas; Pierpaolo Cruz Bottini, secretário da Reforma do Judiciário durante o primeiro mandato de Lula; Sheila Carvalho, advogada Internacional de Direitos Humanos; Tamires Gomes Sampaio, ex-secretária adjunta de Segurança Cidadã em Diadema; e Wadih Damous, ex-presidente da OAB/RJ e ex-deputado federal (PT).

Para o GT de Transparência, Integridade e Controle, foram anunciados os nomes do ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, e do ex-ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Luiz Augusto Fraga Navarro de Britto Filho; além do governador de Pernambuco, Paulo Henrique Saraiva Câmara.

Participam do GT Ailton Cardozo, procurador do Estado na Procuradoria Geral do Estado da Bahia; Claudia Aparecida de Souza Trindade, Procuradora da Fazenda Nacional; Cléucio Santos Nunes, especialista em Direito Tributário e Processo Tributário pela PUC/SP; Jorge Messias, o “Bessias”, ex-subsecretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil; Juliano José Breda, pós-doutor em Direitos Fundamentais e Democracia pela Universidade de Coimbra; Luiz Carlos Rocha, ex-presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB/PR; Manoel Caetano Ferreira Filho, procurador de Estado aposentado e professor da UFPR; Mauro Menezes, ex-presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência da República; e Vânia Viera, ex-diretora de Prevenção à Corrupção da CGU.