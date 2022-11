O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin afirmou nesta terça-feira, 8, que a PEC da transição é o “caminho mais provável” para cumprir as promessas de campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A declaração foi feita após uma reunião de Alckmin com o presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO), deputado Celso Sabino (União Brasil-PA), e o relator-geral do Orçamento de 2023, senador Marcelo Castro (MDB-PI).

Alckmin disse que os valores e a forma da eventual PEC, ou o uso de outros instrumentos, como o crédito extraordinário via medida provisória, serão decididos nas próximas 24 horas. O vice-presidente eleito também defendeu que o investimento público atrai investimento privado e faz a economia crescer. “A construção é coletiva, o foco é a questão social”, declarou Alckmin, que coordena o governo de transição.

“Eu acho que a PEC será aprovada por unanimidade na Câmara e no Senado. Nenhum parlamentar vai tirar parte do pagamento dos beneficiários do Auxílio Brasil”, emendou Marcelo Castro.

Amanhã Alckmin tem nova reunião com Castro, enquanto Lula deve se encontrar com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).