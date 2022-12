O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin ressaltou nesta terça, 13, o caráter participativo e democrático da equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e ainda criticou a atuação do atual governo Jair Bolsonaro: “Não se faz governo democrático com motociatas, é conversando”.

“O presidente Lula fez campanha participativa e estamos terminando uma fase importante agora”, disse Alckmin referindo ao trabalho da transição, enfatizando que o eleito conversou diretamente com as pessoas. “É a aliança mais participativa de todos os governos”, afirmou.

De acordo com Alckmin, houve cerca de mil participantes no governo de transição. “Se contar tudo, foram mais de 5 mil pessoas no Brasil inteiro, com participação voluntária”, disse, acrescentando que os relatórios de cada um dos 32 grupos serão uma ferramenta para o presidente Lula e seus ministros fazerem um “grande governo”. “Nunca Brasília esteve tão perto do povo brasileiro como nessa fase do seu governo.”

Depois de agradecer Lula pelo convite de coordenar a transição, Alckmin também agradeceu Aloizio Mercadante, que foi o coordenador técnico dos grupos. Mercadante foi bastante aplaudido. A fala de Alckmin ocorreu no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição, que termina oficialmente com esta cerimônia.