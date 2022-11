Após reunião com os representantes do governo Jair Bolsonaro, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), disse que a equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), teve uma conversa “proveitosa e objetiva” com os atuais ministros. “A transição começou. Agora é fazê-la da melhor maneira possível”, afirmou nesta quinta-feira, 3.

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos, também participou da reunião e, de acordo com Alckmin, cumprimentou a equipe, deu parabéns à campanha lulista pela vitória e se colocou à disposição para o período de transição. Além do vice-presidente eleito, participaram do encontro a presidente do PT, Gleisi Hoffman, e o ex-ministro Aloizio Mercadante.

Alckmin disse que entregou informações ao ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. “O objetivo é ter todas as informações e nos preparamos para a posse”, completou.