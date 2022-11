Por mais que o Brasil seja conhecido como país do futebol, muitos não estão nem aí para a Copa do Mundo. Pensando no público que prefere outro tipo de diversão, selecionamos dez séries que estão completas no streaming e valem a pena maratonar no fim de semana. Confira a seguir:

ELEITA – AMAZON PRIME VÍDEO

A série brasileira de humor estrelada por Clarice Falcão mostra uma realidade distópica, mas num futuro não tão distante, em que uma mulher que faz sucesso nas redes sociais acaba emplacando uma bem-sucedida campanha e é eleita como governadora do Estado do Rio de Janeiro. Sem conhecer o mundo da política, ela parece não saber o que está fazendo, mas terá de se virar para cumprir um bom mandato e combater máfias locais.

Trailer

DOC – UMA NOVA VIDA – AMAZON PRIME VÍDEO

Série médica, em duas temporadas, conta a história do dr. Andrea Fanti (Luca Argentero), um brilhante médico, que é um grande especialista em diagnósticos. Mas sua vida muda de cabeça para baixo quando ele é vítima de um tiro disparado pelo pai de um antigo paciente falecido. Após o disparo, ele perde a memória dos seus últimos 12 anos de vida, se esquecendo de sua família e até mesmo de quem ele é.

Trailer

THE OFFICE – AMAZON PRIME VÍDEO

Michael Scott é o gerente regional da empresa medíocre Dunder Mifflin. Tenta fazer a coisa certa, mas acaba fracassando, quando seus funcionários têm comportamentos inapropriados e por inúmeras técnicas falhas de gerenciamento.

Trailer

FAMÍLIA SOPRANO – HBO MAX

Vencedora do Emmy e Globo de Ouro, a série acompanha a vida de Tony Soprano (James Gandolfini), um mafioso ítalo-americano de New Jersey que, depois de um ataque de pânico, procura ajuda profissional. Além disso, tem de cuidar dos problemas de sua desajustada família. Ele recorre a uma terapeuta para conseguir administrar suas dificuldades profissionais e pessoais, que estão causando as suas crises de pânico. Esse grande “chefão” da organização criminosa lida com batalhas pelo poder, relacionamentos amorosos, violência, a constante ameaça de ser exposto e traído, e com todas as pessoas que estão sendo alvo de suas atividades.

Trailer

FRIENDS – HBO MAX

A história que encantou e ainda encanta tanto o público começa com Rachel Green, uma jovem que foge do próprio casamento. Ela acaba reencontrando uma antiga amiga de escola, Monica Geller, agora chef de cozinha. Elas passam a morar juntas, e Rachel é introduzida no grupo de amigos de Monica, composto por seu irmão recém-divorciado, o paleontologista Ross Geller, a massoterapeuta e musicista Phoebe Buffay, e seus dois vizinhos de frente, o ator Joey Tribbiani e o “homem de negócios” Chandler Bing.

Trailer

SEGUNDA CHAMADA – GLOBOPLAY

No ensino noturno de jovens e adultos da EE Carolina Maria de Jesus, o diretor Jaci e os professores Lúcia, Eliete, Marco André e Sônia seguem determinados a mostrar a alunos de diferentes idades e perfis o poder de transformação social da educação.

Trailer

BREAKING BAD – NETFLIX

Walter White (Bryan Cranston) é professor de química e tem de trabalhar duro para manter a família, a mulher grávida e um filho com necessidades especiais. A coisa piora ainda mais quando descobre que está com câncer de pulmão. Ele precisa dar um jeito rapidamente na situação e então decide, usando seus conhecimentos de química, produzir e, consequentemente, vender metanfetamina. Para completar o negócio, terá a seu lado Jesse (Aaron Paul), ex-aluno e pequeno traficante.

Trailer

GILMORE GIRLS – NETFLIX

Mostra a relação de mãe e filha, Lorelai Gilmore (Lauren Graham) e Rory (Alexis Bladel). As duas se dão sempre muito bem, mas Lorelai enfrenta um relacionamento complicado com seus pais, além da dificuldade de manter uma relação amorosa estável. Toda a série é baseada nessas relações e no caminho que vão tomando as personagens.

Trailer

WANDAVISION – DISNEY

Primeiro, WandaVision, escrita por Jac Schaeffer e dirigida por Matt Shakman, é uma sitcom em que o espírito de atores clássicos do gênero, como Mary Tyler Moore e Dick Van Dyke, baixa em Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Vision (Paul Bettany). Vivendo vidas suburbanas perfeitas, Wanda e Vision começam a suspeitar que nem tudo é o que parece.

trailer

THE GOOD WIFE – PARAMOUNT+

Quando um escândalo de corrupção se torna público e afeta e leva à cadeia seu marido, Alicia Florrick precisa dar a volta por cima, superando humilhações e traições, assumir as responsabilidades e cuidar de sua família.