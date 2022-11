A equipe canadense obteve um resultado histórico neste domingo, em Málaga, na Espanha, ao se sagrar, pela primeira vez campeã da Copa Davis. O destaque dessa caminhada rumo ao título foi Felix Auger-Aliassime, que venceu a partida decisiva contra o australiano Alex de Minaur por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4. Antes, Denis Shapovalov abriu o dia derrotando o australiano Thanasse Kokkinakis por 2 sets a 0 (parciais de 6/2 e 6/4).

Aliassime foi decisivo na campanha vitoriosa da Davis ao vencer todas as partidas que disputou em quadra na fase final da competição. “Penso em todos nós aqui. Como sonhamos com esse momento”, afirmou o tenista, que garantiu o ponto da vitória e, na comemoração, caiu na quadra à espera dos companheiros para festejar a façanha.

Com a conquista, Aliassime e Shapovalov são o nono e o décimo na história a faturar o torneio tanto na versão juvenil como principal. Em 2015, eles estiveram juntos no grupo que levou a Davis Junior em Madri.

“Queríamos crescer e fazer parte da equipe. O objetivo era ajudar o país a ganhar o primeiro título. Então, tudo isso que está acontecendo é surreal agora”, afirmou Shapalov.

Contra De Minaur, Aliassime aproveitou duas das quatro chances de quebra que teve e salvou todos os oito break-points. Na segunda parcial, o australiano partiu para a pressão e conseguiu dois break-points.

As chances desperdiçadas, porém, custaram caro ao australiano. Com um jogo mais consistente, Aliassime aproveitou o momento para abrir vantagem e depois administrar as trocas de bolas para confirmar o título.