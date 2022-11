De olho em uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América, o América-MG desafia o Red Bull Bragantino neste sábado, às 19h, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP) pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diferente dos mineiros, os paulistas tentam ao menos ficar dentro da zona da Copa sul-americana.

O América entra na partida motivado após ter vencido o Internacional, por 1 a 0, na rodada passada. Uma vitória simbólica, porque deu o título de campeão antecipado ao Palmeiras. O time mineiro é o nono colocado, com 49 pontos, dois atrás do São Paulo, que está em oitavo lugar, com 51.

O Red Bull Bragantino também venceu. Fez 2 a 1 no Avaí, na Ressacada, e chegou aos 44 pontos, na 13ª colocação, mas ainda longe de uma possível briga por Libertadores. Bragantino e América-MG já se enfrentaram em 18 oportunidades, com nove vitórias do time mineiro, seis da equipe paulista e outros três jogos terminaram empatados.

Do lado do Red Bull Bragantino, o técnico Maurício Barbieri tem retornos importantes. Recuperado de uma lesão na coxa, o atacante Alerrandro foi relacionado e deve ficar como opção no banco de reservas, diferente de Popó, que cumpriu suspensão automática e a expectativa é que inicie o jogo.

No entanto, o treinador segue com vários desfalques, todos por lesão. São eles: o zagueiro Léo Ortiz, os meias Eric Ramires e Praxedes, além do atacante Andrés Hurtado. Jan Hurtado, por sua vez, não foi relacionado por opção técnica.

“Um desafio importante que a gente tem, um jogo difícil. O América-MG vai estar vindo de uma vitória em casa, contra o vice-líder (Internacional), então, com certeza, eles vêm motivados, confiantes. Acho que uma vitória praticamente assegura a classificação para a gente. Para nós é uma meta, um desafio que estamos buscando e querendo muito. Estamos correndo atrás. Temos um bom retrospecto em casa. Espero que consigamos manter isso, fazer um jogo onde a gente consiga novamente impor a nossa identidade, imprimir o nosso ritmo e tentar buscar a vitória”, disse Barbieri na tentativa de motivar seus jogadores.

Do outro lado, Vagner Mancini também ensaiou o América-MG com novidades. O lateral Patric e o meia Matheusinho cumpriram suspensão e retornam ao time titular. Já o zagueiro Éder, que sofreu uma pancada no rosto diante do Internacional, passará por um teste para ver se tem condição de atuar. Ricardo Silva está de prontidão.

O treinador indicou ainda que pode rodar o elenco nesta reta final para não desgastar os jogadores. Não seria nenhuma surpresa, por exemplo, se o volante Lucas Kal e o atacante Henrique Almeida começassem o jogo, mas ambos devem ficar como opções na reserva. “Esse negócio de gerar desconforto é uma das nossas metas. Sabemos que nosso orçamento não é dos maiores e por isso precisamos correr um pouco mais que os outros. Essa é uma praxe do América, ‘vamos ser o time mais chato do campeonato'”, ressaltou Mancini.