O América-MG segue ativo no mercado e anunciou oficialmente a contratação do zagueiro Wanderson, de 31 anos. Livre no mercado após deixar o Atlético-GO, o jogador assinou contrato definitivo com o clube mineiro até o fim de 2024.

Wanderson estava no Atlético-GO desde 2021 e foi titular na última temporada com 60 jogos e um gol. A contratação de um defensor era prioridade para o técnico Vagner Mancini, que prepara o time para o Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro.

Wanderson foi revelado pelo Internacional e se destacou pelo Sertãozinho-SP. Chegou a ser contratado pelo Corinthians, mas não atuou no time paulista. Depois disso, teve passagens por vários times tradicionais, como Athletico-PR, Bahia, Fortaleza, Criciúma, entre outros. No interior paulista, ainda defendeu São Bento e Ferroviária.

Com a contratação de Wanderson, o América chegou a cinco reforços. O clube também já anunciou os laterais Nino Paraíba e Nicolas e os atacantes Dadá Belmonte e Mateus Gonçalves. O América estreia no Mineiro em 22 de janeiro, domingo, às 18h30, quando visita o Pouso Alegre, no Estádio Manduzão.