O maestro João Carlos Martins foi convidado especial no café da manhã do programaMais Você transmitido nesta sexta-feira, 11. Além tocar piano durante o programa, o músico também fez Ana Maria Braga chorar ao relembrar sua cirurgia no cérebro, na tentativa de amenizar os sintomas da distonia focal, uma doença rara causada por problemas no sistema nervoso central.

“E assim, ao som de Eu Sei que Vou Te Amar, música que eu sempre choro toda vez que eu escuto, ainda mais com a presença do meu amigo e maestro João Carlos Martins no piano, a gente começa essa sexta-feira com muito luxo e riqueza… Eu estava com muita saudade, muita mesmo”, disse a apresentadora emocionada.

Em um outro momento do bate-papo, a companheira de Louro Mané voltou a se emocionar ao falar do procedimento cirúrgico pelo qual João Carlos Martins foi submetido há alguns anos: “Maestro, você tem um negócio que eu sempre levo comigo, que é o fato de dizer que nunca devemos tirar a palavra esperança de nosso dicionário… Eu estava revendo aquela cena, com você naquela sala de cirurgia, com a cabeça aberta, porque a cirurgia teve que ser feita com você acordado, e a esperança com você ali durante o tempo todo”.

O maestro relembrou o momento de sua cirurgia e como a doença lhe fez mal: “Um dos maiores cirurgiões do mundo, o Paulo Niemeyer, que foi quem fez a minha cirurgia, me deu a oportunidade de eu novamente poder tocar com a mão esquerda. Mas a distonia focal, doença que tenho, é uma prima do mal de parkinson e eu precisei aprender a driblar o meu cérebro”.

João Carlos Martins contou ainda que, desde muito jovem, convive com os transtornos causado pelo problema de saúde: “Quando eu tinha os meus 20 anos, eu percebia que, após tocar por cerca de três horas consecutivas, eu acaba tendo movimentos involuntários nas mãos. Alguns médicos chegaram a me dizer que tudo o que estava sentindo poderia ser algo psicológico, mas no fundo eu sabia que não era”, disse o maestro.

Por fim, Ana Maria Braga comentou que essa é uma doença rara e que só foi reconhecida mundialmente em 1982, ou seja, há 40 anos atrás. E que seu amigo, já convive com ela há mais de 64 anos.