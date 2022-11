Ângela Machado, mulher do presidente Rodolfo Landim, do Flamengo, e diretora de Responsabilidade Social do clube carioca, pediu desculpas por intermédio de suas redes sociais, nesta quinta-feira, pelo post publicado com críticas a nordestinos após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência

“Me chamo Ângela Machado, nascida e criada em Aracaju, Sergipe, onde vivi por mais de 28 anos. Lá, ainda vivem minha mãe e parentes, além de muitos amigos sergipanos. Tenho muito orgulho da minha cidade e de ser nordestina. Ao menos três vezes por ano vou com meus filhos e meu marido para minha cidade natal. Além de outras cidades do nordeste”, escreveu a dirigente flamenguista.

“No último fim de semana, após as eleições, circularam muitas postagens com reclamações sobre o resultado das urnas. Não escrevi nenhuma dessas postagens que circularam. Mas, no calor da situação, compartilhei algumas mensagens e postagens e, entre elas, havia uma que citava de forma preconceituosa os meus conterrâneos nordestinos. Peço desculpas pelo meu erro, reconheço e respeito o processo democrático e o resultado das urnas. E torço para que o próximo governo tenha êxito pelo bem do nosso país, independente de qualquer ideologia. Peço desculpas também ao povo nordestino, aos sergipanos e a todos que, de alguma forma, feri com meus atos. E, inclusive minha família, com quem me desculpei diretamente”, completou.

Ângela, na segunda-feira, postou no Instagram: “Ganhamos onde se produz, perdemos onde se passa férias. Bora trabalhar porque se o gado morrer, o carrapato passa fome”, dizia a publicação da diretora de responsabilidade social do clube.” O texto se referiu ao fato de Lula ter vencido Jair Bolsonaro na região Nordeste com quase 70% dos votos.