Ainda podendo ser vista no cinema (pelo menos até esta semana), a animação Mundo Estranho, que estreou no final de novembro, chegará ao Disney+ nesta sexta-feira, 23.

A história, que traz o primeiro protagonista abertamente gay das animações da Disney, apresenta uma jornada de ação e aventura que acontece em uma terra inexplorada e traiçoeira, onde criaturas fantásticas esperam pelos lendários Clade, uma família de exploradores cujas diferenças ameaçam sua última missão que é, de longe, a mais difícil.

A sexualidade de Ethan, o garoto de 16 anos, é apenas um detalhe no filme. “Amamos nossos personagens, cada um deles. Amamos Ethan. Ele é um jovem impressionante, uma alegria, cheio de compaixão. Ser gay é só parte de quem ele é”, afirmou o produtor Roy Conli ao Estadão, ao ser indagado sobre as pessoas que criticam narrativas mais inclusivas, quando do lançamento do filme nos cinemas.

Na animação, a família Clade vive em Avalonia, um país fictício e meio escondido em um vale. Jaeger quer ser definido como um grande explorador e descobridor do que havia além das montanhas. Ele tem certeza de que seu filho Searcher também é aventureiro e vai seguir seus passos. Mas não. Em uma das expedições, Searcher encontra o Pando, uma planta que fornece energia, e volta para mudar a vida dos habitantes de Avalonia.

Jaeger some. Seu filho vira um feliz fazendeiro, cultivando a planta mágica. Anos depois, o adolescente Ethan, filho de Searcher e da piloto Meridian, mostra a mesma vontade de desbravar o mundo do avô, que nunca conheceu.

O elenco de voz no original em inglês inclui o ator indicado ao Oscar e ao Tony Jake Gyllenhaal, que empresta sua voz a Searcher Clade, um homem de família que se encontra fora do seu elemento em uma missão imprevisível. Também conta com o comediante, ator, escritor, cineasta e músico Jaboukie Young-White, que dá voz a Ethan. A atriz e produtora Gabrielle Union dá voz a Meridian Clade, uma pilota talentosa e parceira de Searcher para todas as horas; e a também atriz, produtora, diretora e artista Lucy Liu á vida a Callisto Mal, a valente líder de Avalonia que encabeça a exploração deste mundo estranho.

Mundo Estranho é dirigido por Don Hall (Operação Big Hero, Raya e o Último Dragão), tem codireção e roteiro de Qui Nguyen (Raya e o Último Dragão) e é produzido por Roy Conli (Operação Big Hero, Enrolados).