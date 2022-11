Anitta foi confirmada como uma das atrações musicais do Savage x Fenty Show Vol 4., desfile anual da grife de lingerie da cantora Rihanna. Com estreia para o dia 9 de novembro no Amazon Prime Video, a artista revelou o que os fãs podem esperar da sua participação no espetáculo.

Em entrevista à revista People enquanto participava do Innovators Awards, evento onde recebeu o prêmio de “Artista Musical Inovadora” no último dia 3, a cantora falou sobre seu show no espetáculo de Rihanna.

“Vou apresentar algumas músicas do meu novo álbum [Versions of Me]. Mudei um pouco para as pessoas terem um sabor diferente também”, disse ela.

E completou sobre o que os fãs vão assistir. “Eu acho que vai ser muito emocionante. Sexy, muito sexy”, completou.

A participação de Anitta foi anunciada pela própria Rihanna em seu perfil no Instagram.

“A contagem regressiva começa agora”, escreveu Riri. Nos comentários do post, a brasileira comemorou a participação e elogiou a artista. “Simplesmente a melhor. Você é meu tudo.”