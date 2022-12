Após as polêmicas que envolveram a influenciadora Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay, e o humorista Fábio Porchat, a cantora Anitta saiu em defesa da amiga e mandou um recado ao comediante.

Em uma publicação feita no Twitter na terça-feira, 27, Anitta disse que Porchat “é um amigo do bem demais”, mas pontuou que “às vezes a gente precisa ouvir certas coisas de fora”.

Ela afirmou que o comediante não sabia que “não estava sendo um momento” bom para que a piada sobre a influenciadora fosse feita.

A artista disse acreditar que as coisas vão se ajustar em breve. “Vão todos dar risada juntos e lembrar disso com gratidão”, finalizou.

Anteriormente, Anitta já havia feito diversos tuítes sobre cancelamento, amor e compreensão, o que fez com que internautas apontassem uma reflexão sobre o caso da amiga.

Em um deles, a cantora contou que já esteve em um lugar “sombrio e equivocado” que só soube superar com “cuidado, respeito e carinho”. “Agradeço a quem nunca soltou a minha mão e me fez mudar para melhor. Soube pedir desculpas a quem considero que fui errada. Soube me perdoar pelos meus erros e aceitar que mais erros virão”, escreveu.

Ela ainda pediu para que as pessoas “pratiquem isso com o outro”. “Todos vamos errar, o que nos torna melhores como humanos é a forma que lidamos com os erros dos outros e com os nossos”, disse.

Em outra sequência, Anitta sugeriu que os internautas ofereçam “ajuda em vez de julgamento”.

Ela completou afirmando que “não existe o certo ou o errado” e que “uma pessoa não precisa ser crucificada para que a outra seja glorificada”. “Todos têm sua razão a partir do momento que olhamos pela perspectiva de um e do outro. Vamos nos amar mais e ter compaixão. Com todos. Com um e com o outro”, escreveu.