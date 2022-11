O Campeonato Inglês terá seu calendário normalizado na temporada 2023/2024, após uma série de adaptações às quais as edições anteriores foram submetidas em razão da pandemia de covid-19 e da Copa do Mundo do Catar. As datas base foram divulgadas nesta terça-feira pela Premier League, organizadora da principal liga de futebol da Inglaterra.

A temporada começará no dia 12 de agosto de 2023 e será encerrada em 19 de maio de 2024, com todas as partidas da última rodada disputadas simultaneamente, como de costume. De acordo com o comunicado, o encerramento no mês de maio permite um maior tempo de descanso aos atletas entre o final da temporada e potenciais jogos por seleções em junho.

A programação também inclui o retorno da pausa de meio de temporada, entre os dias 13 e 20 de janeiro. Durante o Ano Novo e o Natal, não serão realizadas duas rodadas com intervalo de 48 horas entre elas. A disputa da competição envolverá 34 finais de semana.

Após uma série de interrupções desde 2020, por causa da pandemia, o Campeonato Inglês terá uma nova pausa na atual temporada, a partir do dia 13 de novembro, quando serão disputadas as últimas partidas da 16ª rodada. O retorno será uma semana depois da Copa do Mundo, que termina no dia 19 de dezembro. A liga inglesa volta a ser disputada no dia 26.