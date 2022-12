Dudu está prestes a assinar sua renovação com o Palmeiras por mais duas temporadas. O contrato até dezembro de 2025 está pronto, com extensão depois desta data por mais uma temporada. O Palmeiras tem no jogador seu principal nome. Dudu está no clube desde 2015, com exceção de uma passagem pelo futebol do Catar, entre 2020 e 2021.

A cumplicidade do atleta com a direção do Palmeiras é antiga, portanto. Seu vínculo atual vai até o fim de 2023. No novo acordo, há cláusulas que valorizam o trabalho do jogador, sem que o clube avance em condições financeiras que atrapalhem suas contas.

O Palmeiras estima receita de R$ 700 milhões para a próxima temporada. Dudu continua sendo o principal jogador do Palmeiras, ao lado de Raphael Veiga, Weverton e Rony. Nenhum dos grandes atletas será vendido, conforme já disse sua direção.

Aos 30 anos, Dudu espera ser reconhecido no Palmeiras. Ele teria aumento salarial e jogaria menos partidas. A direção do clube e a comissão técnica de Abel Ferreira entendem que o atacante poderia jogar facilmente metade das partidas do time na próxima temporada. Isso deve equivaler a 40 jogos. Só no Nacional, são 38 rodadas. As pessoas que cuidam da carreira do atleta gostariam que ele treinasse mais e fosse mais vezes poupado, de modo a estar sempre em suas melhores condições.

O próprio Abel Ferreira já disse que o desgaste do calendário do futebol brasileiro é muito grande e que alguma coisa precisaria ser feita pela CBF. Dirigentes da entidade rebatem as provocações dizendo que os clubes querem sempre participar de todas as competições e que não abrem mão delas por questões financeiras.

Abel tem planos diferentes para o elenco. Ele vai continuar mudando suas formações em todas as competições. Pretende usar os melhores jogadores nas partidas mais decisivas e revezar o grupo mais vezes durante a temporada.