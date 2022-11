A Arena da Baixada vai ser palco, neste domingo às 16h, do confronto direto entre Athletico-PR e Botafogo, que lutam por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América. Ambos estão no G-8, porém, ameaçados, o que deixa o duelo válido pela 38ª rodada com mais cara de decisão.

Dependendo dos resultados, os times podem garantir a vaga já na fase de grupos, sem precisar disputar a fase preliminar. Em melhor situação está o Athletico-PR, o clube é o sexto colocado, com 55 pontos e pode se classificar até com uma derrota, porém, terá que secar América-MG e Fortaleza para não sair da zona de classificação. O time comandado por Felipão vem de um empate contra o Atlético-GO, fora de casa, por 1 a 1.

O Botafogo chega embalado, após vencer o Santos por 3 a 0 no Engenhão e entrou na zona de classificação na última rodada. O clube carioca é o oitavo colocado, com 53 pontos ganhos, dependendo só de si para voltar ao torneio continental depois de seis anos.

O técnico Felipão terá que mexer no Furacão. O zagueiro Thiago Heleno cumpriu suspensão e volta ao time titular. Porém sua dupla, Pedro Henrique, saiu com dores no joelho no jogo de Goiânia e virou dúvida. Com isso, o jovem Matheus Felipe pode ganhar mais uma chance. Quem deve estar realmente fora do confronto é o volante Hugo Moura, com dores musculares, a tendência é que o ele fique de fora.

O técnico pentacampeão Felipão, não gostou nada do desempenho do Athletico, definindo o empate como horrível e decepcionante. Parece-me que nós temos que explicar novamente, que, sem Libertadores, teremos uma dificuldade muito maior no orçamento, e teremos que fazer muitos cortes”, disse Felipão.

O técnico Luís Castro terá dois retornos no Botafogo. O lateral-esquerdo Marçal e o meia Victor Sá voltam após suspensão. Por outro lado, o português não terá o volante Gabriel Pires, que levou o terceiro amarelo. Com Eduardo e Danilo Barbosa machucados, a tendência é que Patrick de Paula figure entre os 11 titulares domingo, ou caso opte pela volta do esquema com quatro atacantes, Júnior Santos será mantido no time titular.

Com uma vitória de autoridade contra o Santos, o destaque da partida, o meia Lucas Fernandes comentou sobre as chances do Botafogo voltar à Libertadores: “Temos mais um jogo, podendo buscar a vaga na Libertadores. Este é o nosso foco”, disse o volante.