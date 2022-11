Atlético-GO e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, pela 37ª rodada do Brasileirão. Jogando em casa, no estádio Antônio Accioly, os goianos buscam a vitória a qualquer custo para seguir com chance de permanência na elite. Já os paranaenses querem terminar dentro do G-6, zona de classificação à fase de grupos da Copa Libertadores.

Há três jogos sem vencer, o Atlético-GO soma 34 pontos e abre a zona de rebaixamento, em 17º lugar, e precisa ganhar para tentar encostar no Cuiabá. O time do Mato Grosso é o 16º, com 38 pontos, e joga na quinta-feira diante do Atlético-MG, em Belo Horizonte). Em caso de derrota, o Atlético-GO estará rebaixado. Já o Athletico-PR fecha o G-6 com 54 pontos após perder para o Internacional, por 2 a 0, em Porto Alegre.

Mesmo com o momento ruim, o técnico Eduardo Souza não mudará muito a escalação do Atlético-GO. A única troca deve ser no ataque, pois Churín retornou de suspensão. Além disso, Luiz Fernando, que foi titular no último jogo, está suspenso. Apesar de o goleiro Renan estar recuperado de dores na coxa, Diego Loureiro segue como titular.

Sabendo que o rebaixamento é uma possibilidade provável, o técnico Eduardo Souza pediu para que o time encerre a competição da melhor forma possível. “Se o rebaixamento se confirmar, são vários aspectos. Não é uma coisa só. Em muitos jogos, pecamos no detalhe. Uma bola que decidiu algumas partidas. Se vier o descenso, vamos ficar muito tristes, mas o importante é mantermos a hombridade”, desabafou.

O técnico Felipão terá duas baixas para montar o Athletico: o zagueiro Thiago Heleno, suspenso, e o volante Hugo Moura, com lesão na coxa direita. Assim, Matheus Felipe e Erick devem entrar, respectivamente. Na lateral-esquerda, Abner retorna após suspensão e Pedrinho fica no banco. O ataque também pode ter novidades, com Pablo e Cuello como opções.

Apesar da derrota no último jogo, Felipão pediu ao time para se concentrar e superar as dificuldades. “Temos que saber juntar esses caquinhos e fazer uma equipe para esse jogo. Essa é a nossa meta, é o que temos que fazer. É o que vamos buscar, atingir mentalmente o time para que supere essas dificuldades”, projetou.