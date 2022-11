A B3 anunciou mudanças no modelo de apreçamento do Contrato Futuro de Depósito Interfinanceiro (DI) a partir de 12/12/2022, que terá implicações nos horários de negociação dos contratos. De acordo com o ofício divulgado pela B3, o preço de ajuste do Contrato Futuro de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (Futuro de DI) será calculado por meio de uma metodologia de média ponderada por volume (VWAP), com janela entre 16h10 e 16h20.

Com isso, será descontinuado o procedimento de call eletrônico de fechamento para apuração dos preços de ajuste, a partir daquela data.

As negociações do DI futuro passarão, então, a ser feitas de forma contínua entre 9 horas e 18 horas.

Atualmente, a sessão regular tem início às 9h e encerramento às 16h, com possibilidade de cancelamento de ofertas entre 16h07 e 16h10.

O call eletrônico par definição dos ajustes começa às 16h10, feito por blocos de vencimentos, com possibilidade de cancelamento de ofertas entre 16h42 e 16h45.

Às 16h50, tem início a sessão estendida, com encerramento às 18 horas.