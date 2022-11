Eliminado pelo segundo ano consecutivo na fase de grupos da Liga dos Campeões, o Barcelona foi castigado pelo destino e vai encarar o Manchester United por uma vaga nas oitavas de final da Liga Europa. A Uefa sorteou os confrontos dos playoffs do torneio nesta segunda-feira, em Nyon, na Suíça.

O duelo marca o encontro de dois dos principais candidatos ao título. Serão oito troféus da Liga dos Campeões em campo. A partida de ida acontece em 16 de fevereiro, no Camp Nou, e a volta, no dia 23, no Old Trafford, em solo inglês.

O Barcelona entra na competição após ficar em terceiro lugar no Grupo C da Liga dos Campeões, atrás de Bayern de Munique e Inter de Milão. Mesmo com um investimento pesado para a temporada 2022/23, que contou com as contratações do artilheiro polonês Robert Lewandowski e do atacante brasileiro Raphinha, o time catalão repetiu o roteiro da sua participação anterior na Liga dos Campeões e terá de se contentar em disputar a Liga Europa.

O Manchester United, por sua vez, vive bom momento na competição europeia, tendo perdido apenas jogo no Grupo E, e vencendo todos os outros. O que o time de Cristiano Ronaldo e dos brasileiros Casemiro, Fred e Antony não contava era que a Real Sociedad tivesse o mesmo desempenho na chave, que conta ainda com os modestos Sheriff e Omonia.

Por um gol de diferença no saldo, os ingleses avançaram em segundo, ficando no pote 2 e entrando no caminho do Barça. Se tivesse ficado em primeiro, teria avançado diretamente às oitavas de final, sem precisar passar por esta disputa de playoffs.

Barcelona e Manchester United já decidiram por duas vezes a final da Liga dos Campeões, com o time espanhol levando a melhor nas duas ocasiões. Na decisão de 2009, o duelo entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo foi vencido pelo argentino, que comandou o triunfo do Barça por 2 a 0, com direito a um gol de cabeça. Atualmente no Paris Saint-Germain, o craque brilhou novamente dois anos depois, sendo eleito o melhor jogador da final vencida por 3 a 1 pelo Barcelona.

Outro candidato ao título, a Juventus vai encarar o Nantes, da França, por uma vaga nas oitavas. Outras equipes já estão com vaga garantida na fase seguinte. É o caso de Arsenal, Fenerbahçe, Betis, Saint-Gilloise, Real Sociedad, Feyenoord, Freiburg e Ferencváros.

A segunda fase da Liga Europa acontece nos dias 16 e 23 de fevereiro. Um novo sorteio com os vencedores acontece no dia 24 para definir os duelos das oitavas. A final está marcada para o dia 31 de março, na Puskas Arena, em Budapeste, na Hungria.

Confira os confrontos da próxima fase da Liga Europa:

Barcelona x Manchester United*

Juventus x Nantes

Sporting x Midtjylland

Shakhtar Donetsk x Rennes

Ajax x Union Berlin

Bayer Leverkusen x Monaco

Sevilla x PSV

Salzburg x Roma

*Times da segunda coluna vão decidir o confronto em casa