Diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Michael Barr afirmou nesta quinta-feira, 1º, que a inflação nos Estados Unidos ainda está “muito elevada” e que a instituição está concentrada em levá-la para baixo. Ao responder a questões durante participação virtual em evento, ele disse que “ainda há trabalho a fazer”, neste ano e provavelmente no próximo, no aperto monetário. Ao mesmo tempo, ele também disse que “faz sentido desacelerar” o ritmo das altas de juros, ao ser questionado sobre declarações de ontem do presidente do Fed, Jerome Powell, sobre a reunião deste mês do BC.

Barr disse que o Fed agiu “muito rápido” para levar a política monetária a um “nível restritivo”. Agora, o BC americano pode se concentrar no nível de juros em que está chegando, não tanto no ritmo do aperto, considerou. Agora, a questão é o quão restritiva a política monetária precisa estar para controlar a inflação. O Fed pode agora moderar o ritmo, conforme se aproxima da taxa terminal no atual ciclo de aperto, apontou.

O dirigente afirmou também que vê sinais positivos na inflação de bens. Ao mesmo tempo, considerou que no setor de serviços os preços mostram mais força, ancorados também pela força do mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, ele disse que o Fed segue “muito comprometido” com sua meta de 2% e não pretende revisá-la. Nesse contexto, adiantou que os juros devem seguir altos por um “longo período” para garantir essa meta.