O Banco Central da Suíça (SNB, na sigla em inglês) decidiu nesta quinta-feira, 15, subir sua taxa básica de juros em 50 pontos-base, a 1,00%. Em comunicado, o BC diz que busca conter a pressão inflacionária e sua disseminação e acrescenta que podem ser necessárias mais elevações nos juros, para garantir a estabilidade de preços no médio prazo.

O SNB também diz que, para garantir condições monetárias “apropriadas”, está disposto a adotar uma política “ativa” no mercado cambial quando necessário. O BC suíço afirma que a inflação recuou um pouco nos últimos meses, mas segue “claramente acima” da meta do SNB e deve seguir elevada.

O órgão ainda vê quadro de fraqueza na economia global, com “riscos significativos”. Um deles é que a situação do setor de energia na Europa possa piorar de novo. A inflação alta poderia ainda ficar arraigada, o que demandaria respostas mais fortes da política monetária no exterior, comenta. Além disso, a pandemia da covid-19 segue como “fonte importante de risco para a economia global”.